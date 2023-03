(Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. Lesi confermano tra le più attive nel rilancio dell’economia lombarda ne post-pandemia. La conferma arriva dall’inchiesta sui bilanci realizzata daMagazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con il Sole 24 Ore, e Cerved, che è stata presentata venerdì 3 marzo a Milano all’Auditorium “Giorgio Squinzi” di Assolombarda in occasione del 46° evento, 7ª edizione della Lombardia. I risultati dell’analisi, che si è focalizzata sui risultati ottenuti nel 2022 dalle società di capitali con sede legale nella regione e fatturati sopra il milione di euro, indicano un aumento di volumi nella nostra provincia pari a +28,6%: solo Brescia (+38,9%), Mantova (+34,5%) e Lecco (+29,1%) hanno saputo fare meglio. In valori assoluti ...

Premio “Industria Felix” per tre aziende bergamasche BergamoNews.it

