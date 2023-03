Premier League | Brentford-Fulham LIVE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... whitenigerian : Goooooaaaaalllll!!! 3-0!! Sai mun chi Premier League!! - gippu1 : Il passaggio di consegne tra Serie A e Premier League è forse avvenuto il 13 maggio 2012? Quel pomeriggio da noi sa… -

...ad Amazon Prime Video per vedere la migliore partita di Championsdel mercoledì Il Tottenham scenderà in campo dopo una brutta sconfitta subita contro il Wolverhampton ine ...Le parole di Osimhen sul suo futuro: "Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare inun giorno, ma ora mi sto godendo il momento" Premiato come Miglior atleta straniero in Italia dalla stampa estera, Victor Osimhen ha parlato del suo futuro, con le voci di mercato che vedono ...... Victor Osimhen sogna lo Scudetto ma se guarda al futuro ha un obiettivo preciso: "Adesso sono in Serie A , ma lavoro duramente per giocare un giorno anche in". Parole che sanno già di ...

Napoli, Osimhen: "Lavoro duramente per giocare un giorno in Premier League" Fantacalcio ®

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Gioco in uno dei cinque migliori campionati d'Europa ed è un onore per me. La Premier League è considerata da molti la migliore, ma ora sono in ...CALCIOMERCATO - L'attaccante nigeriano del Napoli parla ai microfoni di Sky Sport dopo avere ricevuto il premio di 'Miglior atleta straniero in Italia' assegnat ...