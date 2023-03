PosteMobile down oggi 6 marzo 2023 | cosa sta succedendo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 marzo 2023). Tanti i disagi che,, si stanno registrando per gli utenti del servizio di telefonia mobile e fissa italiano di Poste Italiane. Problemi che sono andati via via incrementandosi a partire dalle 13 di. Sulla paginaDetector dii fruitori del servizio segnalano l’assenza di segnale e il totale blackout. Dove si stanno registrando i disagi Disservizi che non sembrano essere localizzati in un posto specifico, ma che arrivano da varie parti d’Italia. Le lamentale degli utenti giungono, infatti, da Roma, Napoli, Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Verona e Perugia. Nonostante i solleciti e le proteste, finora, non ha fornito spiegazioni in merito ai problemi che si stanno registrando: ...