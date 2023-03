Post Ibra e Giroud ?, ecco il nuovo gioiello del Milan ? (Di lunedì 6 marzo 2023) La dirigenza del Milan è già al lavoro per il Post Ibrahimovic e Giroud: il possibile nome scelto da Maldini e Massara Attacco nuovamente spuntato a Firenze per il Milan… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 marzo 2023) La dirigenza delè già al lavoro per ilhimovic e: il possibile nome scelto da Maldini e Massara Attacco nuovamente spuntato a Firenze per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bintYusuf___ : @rulla02 la parte senza audio mi è uscita nei “per te” su ig, l’altra l’ho trovata tra i post in cui è taggato Ibra… - GiusyCafariP : @Raffaele_Galar Mah... è un mistero. E la stanchezza post mondiale di Theo e Giroud non spiega tutto... E neanche c… - InteristiCL : @M1_Magnum Da Interista ritengo che non siano paragonabili: in primis va detto che hanno fisici diversi, ma sopratt… - RadioRossonera : Il post e la dedica dopo l'incontro di Clarence #Seedorf per @Ibra_official fanno sorridere i tifosi del #Milan ???? - surfasport : ???? IBRA SUL SUO FUTURO E SU LEAO ?? Intervistato nel post partita di #MilanAtalanta, Zlatan #Ibrahimovic ha parlato… -