Porta figli e moglie in un bosco | “Mi ha tradito | lapidate vostra madre” A processo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Un integralista religioso, 50 anni, ha messo in mano delle pietre aiminorenni, un maschio e una femmina, chiedendo loro di lapidare laa causa di un presunto tradimento. Isi sono rifiutati di fare del male allae hanno cercato di far ragionare il padre, un estremista cristiano, che aveva intenzione di far lapidare laperché, “secondo la Bibbia”, quella era la punizione per l’adulterio. “E’ stata infedele, dobbiamo lapidarla come scritto nell’Antico Testamento”, avrebbe dichiarato l’uomo ai, come rila stampa. Come dichiara il Messaggero, la storia risale al 2018. Vi raccomandiamo... Picchiano la donna che li ha traditi: pene lievi in nome dell'"onore" e della ...

Era convinto che la moglie avesse iniziato una relazione con un altro uomo e, per punirla, ha deciso di coinvolgere tutta la famiglia. Fissato con la religione, non poteva sopportare di ...