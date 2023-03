Pordenone | UFFICIALE | scelto il nuovo tecnico dopo Di Carlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieC | #Pordenone, ufficiale l'arrivo in panchina di Mirko #Stefani: l'ex capitano è il nuovo tecnico - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pordenone, in panchina Stefani: promosso dall'Under 17 - sportli26181512 : Pordenone, UFFICIALE: esonerato l'allenatore: Il Pordenone, quest’oggi, ha comunicato di aver sollevato Domenico Di… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieC | @PordenoneCalcio, ora è ufficiale: esonerato #DiCarlo, panchina a #Stefani - DiMarzio : #SerieC | @PordenoneCalcio, ora è ufficiale: esonerato #DiCarlo, panchina a #Stefani -

La Società ha individuato in Stefani, storico capitano delcon 166 presenze in 7 campionati fra Serie C e B (dall'annata 2015/16 alla 2021/22) e sino a oggi mister dell'Under 17 neroverde, ...Illo annuncia così: " La Società ha individuato in Stefani, storico capitano delcon 166 presenze in 7 campionati fra Serie C e B (dall'annata 2015/16 alla 2021/22) e sino a oggi ..." si legge nel comunicato- Da alloraera diventata la sua seconda casa. Presenza fissa e familiare, per tutti lo zio di Topolino per gli studi e i libri sul primo Walt Disney, ...

UFFICIALE - Pordenone, Di Carlo esonerato. Via anche il vice Mezzanotti Tutto C

Pordenone, ufficiale l'arrivo in panchina di Mirko Stefani: l'ex capitano della squadra neroverde è il nuovo tecnico ...Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Mirko Stefani. La Società ha individuato in Stefani, storico capitano ...