Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pordenone, UFFICIALE: esonerato l'allenatore: Il Pordenone, quest’oggi, ha comunicato di aver sollevato Domenico Di… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieC | @PordenoneCalcio, ora è ufficiale: esonerato #DiCarlo, panchina a #Stefani - DiMarzio : #SerieC | @PordenoneCalcio, ora è ufficiale: esonerato #DiCarlo, panchina a #Stefani - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pordenone, Di Carlo esonerato. Via anche il vice Mezzanotti - Ortogiardino : Con lo spot ufficiale della nuova edizione di #Ortogiardino diamo il benvenuto alla Primavera un po’ in anticipo??????… -

- IlCalcio comunica di aver sollevato mister Domenico Di Carlo dall'incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico è stato sollevato dall'incarico di allenatore in seconda Davide ...Con questo comunicato, ilesonera Domenico Di Carlo dalla panchina dei Ramarri. Dati assoluti favoriti alla vigilia per la vittoria del campionato di Serie C girone A, i neroverdi friulani ...Fontanafredda - E' amaro l'esordiodelal Comprensoriale Omero Tognon di Fontanafredda da oggi diventata la loro nuova casa. La giovane Pergolettese di mister Villa con freschezza e carattere strappa il pari 1 - 1 ...

Pordenone, UFFICIALE: esonerato l'allenatore Di Carlo Footballnews24.it

Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Domenico Di Carlo dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico è stato sollevato dall’incarico ...Appena saltata un'altra panchina, con l'ultimo risultato deludente che è costato carissimo al tecnico: c'è il comunicato ufficiale del club ...