Popoli indigeni, al via il 6° Forum Globale (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Ambasciatore della Colombia presso la Repubblica Italiana e Rappresentante Permanente presso l’IFAD, Ligia Margarita Quessep Bitar, era presente alla cerimonia di installazione e apertura del Sesto Forum Globale dei Popoli indigeni organizzato dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, che si tiene ogni due anni (9-13 febbraio 2023). Le sue deliberazioni si concentrano sulla leadership delle popolazioni indigene sulle questioni climatiche: soluzioni basate sulla comunità per migliorare la resilienza e la biodiversità. Il Forum è una piattaforma dinamica per un dialogo costruttivo in cui i rappresentanti delle popolazioni indigene condividono le loro preoccupazioni, richieste e raccomandazioni al fine di rafforzare la partnership con l’IFAD e, di conseguenza, l’efficacia dell’impegno dell’IFAD ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Ambasciatore della Colombia presso la Repubblica Italiana e Rappresentante Permanente presso l’IFAD, Ligia Margarita Quessep Bitar, era presente alla cerimonia di installazione e apertura del Sestodeiorganizzato dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, che si tiene ogni due anni (9-13 febbraio 2023). Le sue deliberazioni si concentrano sulla leadership delle popolazioni indigene sulle questioni climatiche: soluzioni basate sulla comunità per migliorare la resilienza e la biodiversità. Ilè una piattaforma dinamica per un dialogo costruttivo in cui i rappresentanti delle popolazioni indigene condividono le loro preoccupazioni, richieste e raccomandazioni al fine di rafforzare la partnership con l’IFAD e, di conseguenza, l’efficacia dell’impegno dell’IFAD ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaFides : AMERICA/ECUADOR - La Commissione dei Popoli indigeni chiede la verità sull’omicidio del leader Eduardo Mendua… - Maurizi96745767 : @DomenicoCamassa @ZamunerDavide @LegaSalvini Vallo a dire agli eretici, alle donne, agli indigeni, ai popoli in gen… - 3arbaraart : Che meraviglia passeggiare sotto la chioma della Dracaena 'l'albero del drago'??. Per i popoli indigeni delle Canar… - laboescapes : RT @AmericalatinaAI: 7 anni dall’assassinio di #BertaCacères in #Honduras, ricordiamo il suo impegno nella difesa dell’ambiente e dei diri… - Pancyanos : @Jp95791659 @rulajebreal Certo, anche gli inglesi quando arrivarono nel nord America erano dei migranti. Vedi cosa… -