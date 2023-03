Pontecagnano Faiano, Oltre l’8 marzo: variazioni sul tema (Di lunedì 6 marzo 2023) Per tutto il mese tradizionalmente dedicato alle donne, il Comune di Pontecagnano Faiano accoglierà una serie di eventi racchiusi sotto il nome di Oltre l’8 marzo: variazioni sul tema. Su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, retto da Adele Triggiano, e sulla base di una perfetta sinergia con le associazioni del territorio, è stato concepito e diffuso un programma molto vasto ed orientato a trattare tematiche particolarmente avvertite dalla popolazione femminile, e non solo: la salute, l’arte, il lavoro, etc. Gli eventi in calendario si svolgeranno in diversi luoghi e strutture e saranno così organizzati: dal 9 marzo al 31 marzo, mostra Spazi in Comune presso Palazzo di Città; 23 marzo al 23 aprile, ... Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Per tutto il mese tradizionalmente dedicato alle donne, il Comune diaccoglierà una serie di eventi racchiusi sotto il nome dil’8sul. Su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, retto da Adele Triggiano, e sulla base di una perfetta sinergia con le associazioni del territorio, è stato concepito e diffuso un programma molto vasto ed orientato a trattaretiche particolarmente avvertite dalla popolazione femminile, e non solo: la salute, l’arte, il lavoro, etc. Gli eventi in calendario si svolgeranno in diversi luoghi e strutture e saranno così organizzati: dal 9al 31, mostra Spazi in Comune presso Palazzo di Città; 23al 23 aprile, ...

Pontecagnano, ritrovata a Grosseto la 13enne scomparsa da due giorni Hanno tirato un sospiro di sollievo a Pontecagnano Faiano, dopo che la comunità si era mobilitata per ritrovare Sara, la ragazza di 13 anni che giovedì scorso era uscita di casa per andare a scuola ma che in classe non era mai arrivata. E' finita nel migliore dei modi la vicenda della ragazza di 13 anni residente a Pontecagnano Faiano di cui si erano perse le tracce dallo scorso giovedì. Uscita di casa per andare a scuola, è stata ritrovata, oggi, a Grosseto, la 13enne Sara Ez Zanaydi, della quale si erano perse le tracce dalla giornata di giovedì 2 marzo.