Pitone di 4 metri esce dalla teca e mangia un pollo con tutta la scatola | intervento d’urgenza per salvargli la vita

(Di lunedì 6 marzo 2023) Undomestico di quattroè uscitodi casa, lasciata inavvertitamente aperta e ha trovato un. Ovviamente lo hato. Peccato che se lo sia pappato insieme alladi polistirolo, che gli è rimasta letteralmente sullo stomaco. Ecco quindi che i veterinari della clinica San Minianimal di Ponte a Egola (San Miniato) hanno dovuto estrarre ladal giantesco rettile, che altrimenti sarebbe morto. “La nostra clinica si avvale di uno dei massimi esperti in animali non convenzionali, il dottor Daniele Petrini, che ha effettuato gli accertamenti e deciso di effettuare una gastroscopia con la quale il polistirolo è stato avvicinato alla cassa cranica e alla bocca e poi tolto con una pinza. Senza intervenire ...

femmina, oltre tredi lunghezza per circa 20 chilogrammi di peso. È lei la protagonista di una singolare disavventura accaduta in provincia di Pisa. Il rettile è stato operato d'urgenza ...È il caso avvenuto in provincia di Pisa negli scorsi giorni, un evento che ha fatto cronaca in quanto l'animale in questione non è un cane o un gatto, ma undi 4. La notizia è stata ...A incastonare lo show un'elaborata struttura luminosa di oltre 150. approfondimento Maneskin ... Ormai fedeli a Gucci, mettono da parte i lustrini per una sera e fanno largo ai dettagli...

Dopo una operazione di quasi due ore l’animale è stato salvato e dimesso nell’arco di 24 ore. “La gastroscopia in un animale di queste dimensioni è una cosa abbastanza rara, per noi era la prima volta ...SAN MINIATO: La teca aperta, e il rettile di 4 metri che fugge gironzolando per casa fino a intercettare la confezione. Intervento record per salvargli la vita ...