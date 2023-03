Pisa | pitone si mangia il pollo con la confezione | operato d' urgenza | è salvo

(Di lunedì 6 marzo 2023)femmina, oltre tre metri di lunghezza per circa 20 chilogrammi di peso. È lei la protagonista di una singolare disavventura accaduta in provincia di. Il rettile è statod’alla clinica San Minianimal di San Miniato dopo aver “rubato” al proprio proprietario unadie averla ingerita con tanto di vaschetta di plastica e polistirolo. L'interventoDopo una operazione di quasi due ore l’animale è stato salvato e dimesso nell’arco di 24 ore. “Con una gastroscopia siamo riusciti a rimuovere la vaschetta – ha raccontato Sara Lelli, direttrice sanitario della clinica - l’intervento si è svolto con la collaborazione del dottor Daniele Petrini, specializzato in animali non convenzionali”. “La gastroscopia in un animale di queste dimensioni è una cosa ...

Pitone esce dalla teca e mangia scatola di polistirolo: rischia di morire. Operato d'urgenza

