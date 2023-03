Pippo Baudo torna in TV e tranquillizza sulle sue condizioni di salute

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023)in TV e lo fa su Rai2 perre tutti a proposito delle suedista bene e smentisce categoricamente ogni voce sul suo conto. Lo fa nel corso del programma Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego, con il quale si collega via telefono.in TV, seppur non fisicamente presente in studio, dopo anni di assenza totale. Le ultime dichiarazioni rilasciate, infatti, si dovevano a persone a lui vicine che, ciclicamente, si sono occupate di smentire voci relative alle sue precariedie, addirittura, alla sua scomparsa. Per la scomparsa di Costanzo, inviò invece una lettera ...