Pio Albergo Trivulzio | inchiesta sulla gestione Covid | il Gip estende gli accertamenti a tutto il 2020

(Di lunedì 6 marzo 2023) I periti nominati dal giudice e i consulenti indicati dalle parti dovranno svolgere nuoviche riguarderannol’anno: il gip Marta Pollicino ha deciso dire di 6 mesi il periodo che verrà preso in esame nel procedimento sui casial Pio, la più importante Residenza per anziani pubblica della Lombardia. La decisioneperizia, con la formula dell’incidente probatorio, era arrivata nei mesi scorsi dopo che il gip Alessandra Cecchelli (poi passata a nuovo ruolo) aveva respinto la richiesta di archiviazione formulata dai pm nei confronti del direttore generale delGiuseppe Calicchio. Gli esperti si metteranno al lavoro il prossimo 3 aprile e avranno a disposizione 180 giorni ...

...conferiti gli incarichi agli esperti chiamati a rispondere ai quesiti per i nuovi accertamenti richiesti dal gip di Milano nell'ambito della perizia sui decessi avvenuti all'interno del...'Mentre i nostri parenti morivano di covid, dalla Rsa non ci dicevano nulla'. Questa la denuncia degli anziani morti durante la prima ondata della pandemia all'interno delTrivulzio. Le testimonianze sono emerse fuori dall'aula bunker di piazza Filangieri a Milano dove è in corso l'udienza per il conferimento degli incarichi per la perizia che dovrà fare ...... 63 anni, di Ceppaloni, geometra presso il Comune di Benevento, membro della Commissione, e... Nel mirino degli inquirenti era finito il verbale di sopralluogo presso la Casa, per la ...

Galli e Pregliasco tra gli esperti nominati consulenti dalla difesa della Baggina. I parenti delle vittime: "Vogliamo verità". Nominati i ...A Milano si è tenuta l'udienza per conferire gli incarichi per la perizia che potrà far chiarezza sui decessi avvenuti nel 2020 al Pio Albergo Trivulzio. Si ...