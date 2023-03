Pierfrancesco Favino è il protagonista di Stories, stasera su Sky TG24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Pierfrancesco Favino è il protagonista della nuova puntata di Stories in onda stasera alle 21:00 su Sky TG24 Pierfrancesco Favino è il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, l'attore si racconta in 'Pierfrancesco Favino - Sto bene così'. La puntata in onda stasera 6 marzo alle 21:00 su Sky TG24, sarà riproposta sabato 11 marzo alle ore 13.15 su Sky Arte ed è sempre disponibile On Demand. Pierfrancesco Favino è dal 9 marzo al cinema ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023)è ildella nuova puntata diin ondaalle 21:00 su Skyè ildella nuova puntata di, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, l'attore si racconta in '- Sto bene così'. La puntata in onda6 marzo alle 21:00 su Sky, sarà riproposta sabato 11 marzo alle ore 13.15 su Sky Arte ed è sempre disponibile On Demand.è dal 9 marzo al cinema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ernestosparale7 : @GGspecial @pfavino Nella parte di gazzoli... Pierfrancesco picchio Favino. Da un'idea di Stefano accorsi.. (Ops, m… - CtnSocial : Primavisione dal 10 al 13 marzo L'ULTIMA NOTTE DI AMORE Regia: Andrea Di Stefano Con: Pierfrancesco Favino Naz… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Sta per arrivare in sala con il noir 'L'ultima notte di amore' e su Sky è guest star di 'Call my agent - Italia': @pfavino si… - Giuli28_90 : RT @giorgiamecca: Pierfrancesco Favino ad @AriannaFinos su Repubblica. - SkyTG24 : Sta per arrivare in sala con il noir 'L'ultima notte di amore' e su Sky è guest star di 'Call my agent - Italia':… -