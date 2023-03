Pier Silvio Berlusconi e la bufera sul GF Vip, i retroscena: cambio di rotta immediato (Di lunedì 6 marzo 2023) Venerdì scorso il rumor su una presunta sfurita di Pier Silvio Berlusconi dopo l’ultima puntata del GF Vip, poi la mancata replica su La5 e stamani addirittura la rimozione sul sito ufficiale del programma, con annessa cancellazione di tutte le clip dell’ultimo appuntamento serale del reality. Secondo FanPage però a innescare i malumori di Berlusconi non sarebbero stati agli atteggiamenti di qualche vippone di giovedì scorso, piuttosto delle ‘scelte autoriali’. Pier Silvio e il cambio di rotta immediato. Adesso però arriva la versione di Francesco Canino, che su Il Fatto Quotidiano era stato il primo a parlare di bufera sul GF Vip e di sfuriata di Pier Silvio. Secondo il noto ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 marzo 2023) Venerdì scorso il rumor su una presunta sfurita didopo l’ultima puntata del GF Vip, poi la mancata replica su La5 e stamani addirittura la rimozione sul sito ufficiale del programma, con annessa cancellazione di tutte le clip dell’ultimo appuntamento serale del reality. Secondo FanPage però a innescare i malumori dinon sarebbero stati agli atteggiamenti di qualche vippone di giovedì scorso, piuttosto delle ‘scelte autoriali’.e ildi. Adesso però arriva la versione di Francesco Canino, che su Il Fatto Quotidiano era stato il primo a parlare disul GF Vip e di sfuriata di. Secondo il noto ...

