Piccolo Concorso Giosuè Carducci, terza edizione dell'iniziativa che premia la poesia, la musica e la danza

di Massimiliano Craus 

Già c'è un gran fermento lungo la Penisola della danza per le iscrizioni alla terza edizione del Piccolo Concorso "Giosué Carducci". In scena al Teatro De Filippo di Cecina con la direzione artistica di Rosita Morelli, il "Giosué Carducci" porta ancora nel suo titolo la definizione di Piccolo Concorso, sempre più impropria a questo punto e nei termini dell'impatto artistico e culturale che ha generato in queste tre edizioni. Concependo un'iniziativa capace di assemblare la poesia, la musica e la danza in un unicum perfetto, la direttrice artistica Rosita Morelli ha riproposto in scena le tre sezioni Classico/contemporaneo, danza

