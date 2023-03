Piantedosi va in Parlamento, opposizioni insistono per dimissioni (Di lunedì 6 marzo 2023) Domani alla Camera e mercoledì in Senato, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, svolgerà un'informativa urgente sul naufragio dei migranti a Steccato di Cutro, sulla costa ionica calabrese. L'informativa è stata chiesta insistentemente dalle opposizioni, nei giorni scorsi, da quando, all'indomani della tragedia, che ha fatto contare sinora oltre 70 morti, sono emersi interrogativi su cosa non ha funzionato nella catena di comando in un intervento che è stato trattato come un'operazione di polizia invece che di Ricerca e soccorso (Sar).Pd, M5S, Az-Iv e Avs, secondo quanto viene riferito, non hanno, per il momento, intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro ma ribadiranno, con toni fermi in Aula, il giudizio politico su Piantedosi, a partire dalla frase pronunciata subito dopo il naufragio ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 marzo 2023) Domani alla Camera e mercoledì in Senato, il ministro degli Interni Matteo, svolgerà un'informativa urgente sul naufragio dei migranti a Steccato di Cutro, sulla costa ionica calabrese. L'informativa è stata chiesta insistentemente dalle, nei giorni scorsi, da quando, all'indomani della tragedia, che ha fatto contare sinora oltre 70 morti, sono emersi interrogativi su cosa non ha funzionato nella catena di comando in un intervento che è stato trattato come un'operazione di polizia invece che di Ricerca e soccorso (Sar).Pd, M5S, Az-Iv e Avs, secondo quanto viene riferito, non hanno, per il momento, intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro ma ribadiranno, con toni fermi in Aula, il giudizio politico su, a partire dalla frase pronunciata subito dopo il naufragio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giulia #Pastorella: 'Ministro #Piantedosi Lei è un disastro. Faccia una bella cosa, dopo essere venuto a riferire i… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Doveroso che il ministro #Piantedosi dopo essere andato in commissione venga… - Satryland59 : RT @vignettisti: E il Ministro #Piantedosi è stato convocato oggi a Palazzo Chigi: domani dovrà rispondere in Parlamento sulla richiesta in… - lindawhippet : RT @vignettisti: E il Ministro #Piantedosi è stato convocato oggi a Palazzo Chigi: domani dovrà rispondere in Parlamento sulla richiesta in… - anubi_matt : RT @vignettisti: E il Ministro #Piantedosi è stato convocato oggi a Palazzo Chigi: domani dovrà rispondere in Parlamento sulla richiesta in… -