Piantedosi ed il Governo uniti a Cutro mentre la Gb chiude ai barconi (Di lunedì 6 marzo 2023) Il weekend della rinascita della nuova sinistra, quella dell’abbraccio Conte-Schlein (che in realtà come primo obiettivo hanno quello di superare rispettivamente proprio il nuovo alleato) uniti nel contrasto all’ondata «fascista» che esiste solo nelle loro menti ed in quella di qualche nostalgico, la politica oggi ha come punto centrale ancora la questione migranti. Molte le dichiarazioni e le azioni sul tema. Si va dal Papa a Mattarella, passando per Palazzo Chigi e arrivando oltre la Manica, a Londra. Si è cominciato di buon ora mentre si stava leggendo sul giornale la frase di Papa Francesco: «Dolore per Cutro. Bisogna fermare gli scafisti» che ovviamente ha agitato la sinistra dato che il Pontefice ha di fatto ripetuto quello che è il punto principale della politica migratoria dell’esecutivo. fermare gli scafisti. Lo capisce anche ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 marzo 2023) Il weekend della rinascita della nuova sinistra, quella dell’abbraccio Conte-Schlein (che in realtà come primo obiettivo hanno quello di superare rispettivamente proprio il nuovo alleato)nel contrasto all’ondata «fascista» che esiste solo nelle loro menti ed in quella di qualche nostalgico, la politica oggi ha come punto centrale ancora la questione migranti. Molte le dichiarazioni e le azioni sul tema. Si va dal Papa a Mattarella, passando per Palazzo Chigi e arrivando oltre la Manica, a Londra. Si è cominciato di buon orasi stava leggendo sul giornale la frase di Papa Francesco: «Dolore per. Bisogna fermare gli scafisti» che ovviamente ha agitato la sinistra dato che il Pontefice ha di fatto ripetuto quello che è il punto principale della politica migratoria dell’esecutivo. fermare gli scafisti. Lo capisce anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Pieno sostegno e vicinanza al Ministro Piantedosi. Contro chi specula sui morti in mare per attaccarlo e’ bene rico… - AngeloCiocca : Letteralmente inventate le notizie su una convocazione a Palazzo Chigi del ministro Piantedosi e a presunte diverge… - ultimora_pol : ?? Palazzo Chigi: 'Letteralmente inventate le notizie su una convocazione a Palazzo Chigi del ministro Piantedosi e… - dukana2 : RT @serebellardinel: Palazzo Chigi smentisce ovviamente, anche se sull'operato di #Piantedosi c'è in ballo la tenuta del Governo #Meloni!!!… - Loredan23086243 : RT @serebellardinel: Palazzo Chigi smentisce ovviamente, anche se sull'operato di #Piantedosi c'è in ballo la tenuta del Governo #Meloni!!!… -