Piantedosi e Valditara "non ci rappresentano": ecco la sinistra in piazza (Di lunedì 6 marzo 2023) Le voci raccolte a piazza Santa Croce a Firenze tra le migliaia di persone accorse per partecipare alla manifestazione indetta da Cgil, CIsl e Uil sulla scuola e la Costituzione.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Le voci raccolte aSanta Croce a Firenze tra le migliaia di persone accorse per partecipare alla manifestazione indetta da Cgil, CIsl e Uil sulla scuola e la Costituzione.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaAscani : Enna: la polizia fa irruzione a scuola durante un’assemblea. Si precisa poi che nessuno studente è stato identifica… - MatteoRichetti : Ma uno che non parla a sproposito ce l’abbiamo in questo Governo @GiorgiaMeloni ? #Piantedosi #Valditara - pfmajorino : Il ministro #Piantedosi insiste. E il giorno dopo fa come #Valditara, peggiorando le cose. Al netto del fatto che s… - MarzioMorandi : RT @OmiciniFabio: @LaZanzaraR24 @giucruciani @ellyesse Ti dico chi appoggia la tua destra di cui sei megafono Piantedosi (quello del caric… - Kiarellik : @G_Valditara Ministro Valditara, le sue dimissioni quando? Perché quando arriveranno sarà comunque troppo tardi. D… -