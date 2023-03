‘Piano Piano’, al cinema il film di Prosatore: il trailer ufficiale (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli, 1987, la stagione del primo scudetto e di una città che spera nel riscatto. Gli abitanti di una palazzina di periferia vivono gli ultimi mesi prima di far spazio a una sopraelevata che spazzerà via per sempre quel loro piccolo mondo.Anna ha 13 anni e tanta fretta di diventare donna. Sulla tastiera del piano che dovrebbe imparare a suonare ci sono i trucchi trafugati a sua madre, Susi, che ripone in lei tutte le aspettative di una vita che non ha mai vissuto. L’incontro con Peppino, un ragazzo della sua età, e con quel Mariuolo che ha destabilizzato il quartiere, la porterà ai confini di quel piccolo mondo e a compiere il passo che separa l’infanzia dal futuro. È la sinossi di ‘Piano Piano‘, il debutto al cinema di Nicola Prosatore, che arriverà nelle sale da giovedì 16 marzo. Il film ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli, 1987, la stagione del primo scudetto e di una città che spera nel riscatto. Gli abitanti di una palazzina di periferia vivono gli ultimi mesi prima di far spazio a una sopraelevata che spazzerà via per sempre quel loro piccolo mondo.Anna ha 13 anni e tanta fretta di diventare donna. Sulla tastiera del piano che dovrebbe imparare a suonare ci sono i trucchi trafugati a sua madre, Susi, che ripone in lei tutte le aspettative di una vita che non ha mai vissuto. L’incontro con Peppino, un ragazzo della sua età, e con quel Mariuolo che ha destabilizzato il quartiere, la porterà ai confini di quel piccolo mondo e a compiere il passo che separa l’infanzia dal futuro. È la sinossi diPiano‘, il debutto aldi Nicola, che arriverà nelle sale da giovedì 16 marzo. Il...

