Pezzali: «Inter, servirebbe più costanza. San Siro? Tipo Wembley»

Pezzali ha detto la sua sul momento dell'Inter e sul rendimento avuto in questa stagione. Il noto cantante, tifoso nerazzurro, si è poi espresso su San Siro

Max Pezzali, presente al Charity Dinner della Fondazione Pupi, si è espresso così sul rendimento dei nerazzurri: «Metro giudizio sulla stagione dell'Inter? È una valutazione che cambia di partita in partita perché con questa classifica oggi sei secondo e domani dodicesimo. Ma per il tipo di stagione e per il Napoli stellare, con un Mondiale a dicembre, credo che non posso lamentarmi più di tanto. Servirebbe però maggiore costanza. Quando si verifica una cosa del genere è perché si allineano varie concause. Secondo l'anomalia del Mondiale ha cambiato gli equilibri ...

