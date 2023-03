Petrolio: prezzo Wti in calo a 79,12 dollari (Di lunedì 6 marzo 2023) prezzo del Petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile Wti con consegna ad aprile è scambiato a 79,12 dollari con un calo dello 0,70%. Il Brent con consegna a maggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023)delinquesta mattina sui mercati delle materie prime: il barile Wti con consegna ad aprile è scambiato a 79,12con undello 0,70%. Il Brent con consegna a maggio ...

Petrolio: prezzo Wti in calo a 79,12 dollari Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile Wti con consegna ad aprile è scambiato a 79,12 dollari con un calo dello 0,70%. Il Brent con consegna a maggio ... Petrolio russo, ma quale embargo: così Putin aggira le sanzioni Non solo l'Europa starebbe continuando a finanziare la Russia tramite terze parti, ma lo starebbe facendo pagando un prezzo più alto per acquistare lo stesso petrolio che prima arrivava direttamente ... Il petrolio da 3 mesi è indeciso sulla direzione da prendere: i livelli da monitorare ...Time frame settimanale Medie incerte sul petrolio che confermano la difficoltà di trovare la giusta direzione delle quotazioni " proiezionidiborsa.it Discutere del futuro del prezzo del petrolio sarà ...