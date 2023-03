Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pescara, vittoria e vetta. Kick Off show: 8-6 alla Lazio: Pescara, vittoria e vetta. Kick Off show: 8-6 alla Lazio… - Gazzetta_it : #Futsal donne - Pescara, vittoria e vetta. Kick Off show: 8-6 alla Lazio - Calcioa5Live : Pescara sbanca Giovinazzo: vittoria e vetta. SkyMatch (con 14 gol) al Kick Off. Irpinia, tre punti di platino. Fond… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - CLN Cus Molise, l'U19 piega anche l'Academy Pescara. Mister Di Stefano: 'Vittoria dedicata a… - salernonotizie : Basket: la Virtus Arechi Salerno batte Pescara e conquista la terza vittoria di fila -

La Serie A Puro Bio ha una nuova capolista. Il. L'imbattuto, la squadra più in forma del massimo campionato di futsal al femminile. Le ragazze di Dudu Morgado sbancano Giovinazzo, battono 3 - 2 il Bitonto e operano il sorpasso in vetta alla regular ...Mentre in Serie C bellainterna della Polisportiva Abruzzo con Rugby Parma, mentre ilcede in casa col Noceto perdendo il vantaggio solo all'ultimo minuto. Infine sono stati molti i ...Calcio 2022 - 2023 Promozione Abruzzo Girone B Tabellino partita Pianella - Casoli Squadra in casa Pianella Squadra avversaria Casolidoveva essere eè stata: arrivano tre punti essenziali come il pane per il Pianella che, in casa del Casoli di Atri, passa con uno spettacolare 3 - 5 scacciando per una settimana i brutti pensieri. Una bella ...

Le adriatiche di Morgado sbancano Giovinazzo, superano 3-2 il Bitonto e operano il sorpasso. Ok Francavilla e Falconara ...Le imbattute ragazze di Morgado passano a Giovinazzo, si aggiudicano lo scontro al vertice della Serie A femminile e sorpassano il Bitonto in classifica. TikiTaka Francavilla e Città di Falconara a br ...