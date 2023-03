Pescara, torna libero il presunto mandante dell’omicidio dell’architetto Walter Albi (Di lunedì 6 marzo 2023) Era stato arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Walter Albi, ucciso il primo agosto scorso al bar del Parco a Pescara. Ventuno giorni dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, però, Natale Ursino torna libero. Il tribunale del Riesame dell’Aquila ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva stabilito il carcere per l’uomo, tradotto nel penitenziario di Regina Coeli. Il 13 febbraio, insieme a lui, era stato arrestato Mimmo Nobile, pluripregiudicato pescarese, accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio di Albi, architetto 66 anni freddato mentre erano in compagnia dell’ex calciatore Luca Cavallito, che rimase gravemente ferito. Dietro l’agguato, stando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Era stato arrestato con l’accusa di essere ildi, ucciso il primo agosto scorso al bar del Parco a. Ventuno giorni dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, però, Natale Ursino. Il tribunale del Riesame dell’Aquila ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva stabilito il carcere per l’uomo, tradotto nel penitenziario di Regina Coeli. Il 13 febbraio, insieme a lui, era stato arrestato Mimmo Nobile, pluripregiudicato pescarese, accusato di essere l’esecutore materialedi, architetto 66 anni freddato mentre erano in compagnia dell’ex calciatore Luca Cavallito, che rimase gravemente ferito. Dietro l’agguato, stando ...

