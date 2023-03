Perù, chi sono le ‘madri di Juliaca’ che piangono quasi 80 figli uccisi nel silenzio del mondo (Di lunedì 6 marzo 2023) Nelle zone rurali del sud del Perù continuano le proteste dei cittadini che, ormai da dicembre, tentano di farsi ascoltare dal Governo peruviano. In tutto quasi 80 giovani sono stati uccisi. Una cittadina del sud del Perù, Juliaca, in particolare, dallo scorso 9 gennaio è diventata il simbolo della rivolta: qui le forze dell’ordine hanno aperto il fuoco e ucciso a sangue freddo 17 cittadini inermi in un solo giorno. Davanti all’aeroporto di Juliaca è stato fatto un piccolo altare alla memoria di Eliot Christian Arizaga Luque, uno dei ragazzi uccisi. “È successo proprio qui, ogni giorno vengo e metto fiori freschi nell’esatto punto in cui abbiamo trovato il suo sangue”, ha detto la madre, Rosa Luque, in un’intervista a Repubblica. La signora Luque ha raccontato che quel 9 gennaio lei e ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 6 marzo 2023) Nelle zone rurali del sud delcontinuano le proteste dei cittadini che, ormai da dicembre, tentano di farsi ascoltare dal Governo peruviano. In tutto80 giovanistati. Una cittadina del sud del, Juliaca, in particolare, dallo scorso 9 gennaio è diventata il simbolo della rivolta: qui le forze dell’ordine hanno aperto il fuoco e ucciso a sangue freddo 17 cittadini inermi in un solo giorno. Davanti all’aeroporto di Juliaca è stato fatto un piccolo altare alla memoria di Eliot Christian Arizaga Luque, uno dei ragazzi. “È successo proprio qui, ogni giorno vengo e metto fiori freschi nell’esatto punto in cui abbiamo trovato il suo sangue”, ha detto la madre, Rosa Luque, in un’intervista a Repubblica. La signora Luque ha raccontato che quel 9 gennaio lei e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimVer9 : @SalvOasi Erano assieme ai Togo (ancora i primissimi Togo) ed ai Perù (chi se li ricorda???) i biscotti tipici al c… - scocco_peru : RT @ZZiliani: E c’era chi diceva: “L’Italia è il Paese che amo” Come fare vergognare una nazione intera con la più totale e disarmante inet… - peru_pier : @LegaSalvini Anche chi non interviene contro gli abusi degli scafisti ed a salvare le loro vittime è colpevole. - iononsonient3 : Vediamo chi la sa ?? 'Vola vola a casa l'ape maia, di ritorno dal Perù....' - Prestigiacomol2 : RT @yenisey74: Di questa repressione politica e militare che in due mesi ha provocato più di 65 morti in Perù non se ne parla nei nostri Me… -

Storia di un corpo: 'Sanguemisto' di Gabriela Wiener Chi era Charles Wiener E perché nella famiglia dell'autrice è considerato ancora oggi, dopo due ... Nonostante questo, fu così persuasivo che nel 1876 riuscì a partire per il Perù a capo di una ... Perù: Pascuala Rosado Cornejo e le altre ...una lottatrice sociale che si era adoperata per elaborare un rapporto sulla violenza armata in Perù,... MA COSA SONO LE 'SCOR - DATE' NOTA PER CHI CAPITASSE QUI SOLTANTO ADESSO. Per 'scor - data' qui ... L'Italia ha bisogno dei migranti, anche le famiglie in affanno: "L'assistenza agli anziani regge solo grazie a loro" Sempre più spesso, infatti, ha lo sguardo di chi arriva da lontano, dal Brasile, da Santo Domingo, dall'India, dal Pakistan, dal Perù, dal Paraguay o dall'Argentina. E questo vale sia per chi aiuta ... era Charles Wiener E perché nella famiglia dell'autrice è considerato ancora oggi, dopo due ... Nonostante questo, fu così persuasivo che nel 1876 riuscì a partire per ila capo di una ......una lottatrice sociale che si era adoperata per elaborare un rapporto sulla violenza armata in,... MA COSA SONO LE 'SCOR - DATE' NOTA PERCAPITASSE QUI SOLTANTO ADESSO. Per 'scor - data' qui ...Sempre più spesso, infatti, ha lo sguardo diarriva da lontano, dal Brasile, da Santo Domingo, dall'India, dal Pakistan, dal, dal Paraguay o dall'Argentina. E questo vale sia peraiuta ... Perù, chi sono le 'madri di Juliaca' che piangono quasi 80 figli uccisi nel silenzio del mondo News – Roba da Donne