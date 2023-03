Perseverare e? diabolico, due errori imperdonabili ai quali sono sopravvissuto (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella vita, parlo della mia vita professionale, come direbbe Madame la mia vita privata è fuori da qui, checché se ne pensi, nella mia vita professionale ho sicuramente commesso un paio di errori gravi, gravissimi, e il primo di questi errori l’ho commesso ben prima che la mia vita professionale mi apparisse come tale. Mi spiego, ho commesso due errori gravi, gravissimi, e uno di questi errori gravi, gravissimi, l’ho commesso in giovane età, quando cioè la vita mi appariva come un qualcosa che si svolgesse semplicemente giorno dopo giorno, senza una progettualità, senza ovviamente conoscere la parola progettualità, senza una prospettiva, e forse la parola prospettiva la conoscevo, allora, quantomeno per averla sentita a scuola, durante l’ora di tecnica o di disegno. Sì, perché il primo dei due errori ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella vita, parlo della mia vita professionale, come direbbe Madame la mia vita privata è fuori da qui, checché se ne pensi, nella mia vita professionale ho sicuramente commesso un paio digravi, gravissimi, e il primo di questil’ho commesso ben prima che la mia vita professionale mi apparisse come tale. Mi spiego, ho commesso duegravi, gravissimi, e uno di questigravi, gravissimi, l’ho commesso in giovane età, quando cioè la vita mi appariva come un qualcosa che si svolgesse semplicemente giorno dopo giorno, senza una progettualità, senza ovviamente conoscere la parola progettualità, senza una prospettiva, e forse la parola prospettiva la conoscevo, allora, quantomeno per averla sentita a scuola, durante l’ora di tecnica o di disegno. Sì, perché il primo dei due...

