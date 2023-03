Perché Steven Spielberg è scoppiato a piangere quando ha visto Michelle Williams

Leggi su amica

(Di lunedì 6 marzo 2023) Uno dei momenti più toccanti di The Fabelmans è avvenuto fuori dal set. Qaundosi è presentata davanti avestita e pettinata come sua madre. E il regista non ha retto all’emozione. (foto Ansa) Lui non pensava nemmeno di portarla al cinema questa storia. Figuriamoci vederla contendersi l’Oscar 2023 come Miglior Film. E in altre 6 categorie. Tra cui Miglior regista. Ma The Fabelmans non è un film come tutti gli altri per. Per la prima volta, il maestro della macchina da presa capace di realizzare favole dolci come E.T. e iconici film d’azione come Indiana Jones, ha messo se stesso al centro della storia. Con risultati che nemmeno lui credeva possibili. E con conseguenze che non poteva immaginare. The Fabelmans, un film ...