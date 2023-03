“Perché scelgo lei”. UeD, Federico Nicotera non aspetta: confessa tutto prima della puntata (Di lunedì 6 marzo 2023) A Uomini e Donne la scelta di Federico Nicotera si sta avvicinando a grandi passi; secondo le anticipazioni sarebbe questione di giorni con il tronista che avrebbe già scelto. Un trono, quello di Nicotera, particolarmente divisivo che ha sollevato la nascita di due fazioni: da una parte chi sostiene Alice dall’altra chi non ha mai smesso di incitare Carola dal primo giorno. Tra le due preponderante sembra quella dei sostenitori di Carola. “Non riesco proprio a trovare empatia con Alice, la vedo troppo costruita pure quando piange (senza lacrime, ma con la mimica del pianto)”. “Niente, la trovo finta. Magari mi sbaglio completamente, ma criticava e definiva Carola come una che “piagne sempre”, non mi sembra lei faccia diversamente. Lo studio invece sembra convinto del contrario. Chissà”. Dalle critiche non è risparmiato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) A Uomini e Donne la scelta disi sta avvicinando a grandi passi; secondo le anticipazioni sarebbe questione di giorni con il tronista che avrebbe già scelto. Un trono, quello di, particolarmente divisivo che ha sollevato la nascita di due fazioni: da una parte chi sostiene Alice dall’altra chi non ha mai smesso di incitare Carola dal primo giorno. Tra le due preponderante sembra quella dei sostenitori di Carola. “Non riesco proprio a trovare empatia con Alice, la vedo troppo costruita pure quando piange (senza lacrime, ma con la mimica del pianto)”. “Niente, la trovo finta. Magari mi sbaglio completamente, ma criticava e definiva Carola come una che “piagne sempre”, non mi sembra lei faccia diversamente. Lo studio invece sembra convinto del contrario. Chissà”. Dalle critiche non è risparmiato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaSpezzaferr : @Utah7227 Vero. Ma te la sei cercata perché io lavoro qui, questo è uno dei percorsi che scelgo per andare in Accad… - CataniMeteora1 : Tra tutto scelgo un petalo grazioso perché inosservato dalla massa si tiene stretto i suoi colori tra tanti fiori ,… - BuonaCaccia : [Liguria] In apertura: EPPPI - Perché' scelgo Dio.... > - luke_thecib : @obelluccian Tra le milanesi scelgo il Milan fuori. Il tuo discorso ha senso, la Roma diventerebbe una rivale, ma m… - fil_252707 : @Umanisti40 non è un dilemma,che domanda è?Perché scegliere?Io scelgo la serietà,scelgo il pragmatismo,scelgo di da… -

Sosa: "Ho incontrato Starace, Spalletti ha fatto bene a concedere due giorni di riposo" ... costruisce dal basso anche rischiando un po', complimenti a Sarri anche se tra i due scelgo sempre ... però per esempio magari l'impiego di Vecino ha scombussolato i piani, perché avrebbe dovuto ... Fiorentina, Italiano: 'Ikoné deve fare più assist. Ecco perché scelgo Cabral' Commenta per primo Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina , è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Milan: 'Sono in grande fiducia, sono ripartiti dopo un momento difficile. Noi siamo ... Eutanasia, Fabio vuole morire: 'Sofferenze insopportabili'. Il suo ultimo desiderio: incontrare Totti A questo punto scelgo la e continua, anche se prolungherà lo strazio per chi mi vuole bene '. La denuncia di Fabio: 'Lo Stato non mi aiuta' Il percorso avviato da Fabio Ridolfi, supportato dall'... ... costruisce dal basso anche rischiando un po', complimenti a Sarri anche se tra i duesempre ... però per esempio magari l'impiego di Vecino ha scombussolato i piani,avrebbe dovuto ...Commenta per primo Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina , è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Milan: 'Sono in grande fiducia, sono ripartiti dopo un momento difficile. Noi siamo ...A questo puntola e continua, anche se prolungherà lo strazio per chi mi vuole bene '. La denuncia di Fabio: 'Lo Stato non mi aiuta' Il percorso avviato da Fabio Ridolfi, supportato dall'... Fiorentina, Italiano: 'Ikoné deve fare più assist. Ecco perché scelgo ... Calciomercato.com