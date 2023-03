“Perché Pier Silvio ha cancellato il GF Vip”. Si scopre il motivo della decisione senza precedenti (Di lunedì 6 marzo 2023) decisione sul GF Vip 7 dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi. Sono giorni concitati a Mediaset, dopo al scelta dell’amministratore delegato del gruppo Mediaset di non mandare in onda la replica del reality show condotto da Alfonso Signorini sul canale La5. Si tratta della puntata in diretta di giovedì 2 marzo, quella che ha visto l’eliminazione di Sarah Altobello. Come scritto da Il Fatto Quotidiano e confermato dal palinsesto ufficiale di Mediaset, la puntata del GF Vip 7 è stata sostituita dal film “Un’ottima annata”. Si è trattato di una decisione importante e storica, arrivata direttamente dai piani altissimi dell’azienda di Cologno Monzese e in particolare da Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato del gruppo. Leggi anche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)sul GF Vip 7 dopo la sfuriata diBerlusconi. Sono giorni concitati a Mediaset, dopo al scelta dell’amministratore delegato del gruppo Mediaset di non mandare in onda la replica del reality show condotto da Alfonso Signorini sul canale La5. Si trattapuntata in diretta di giovedì 2 marzo, quella che ha visto l’eliminazione di Sarah Altobello. Come scritto da Il Fatto Quotidiano e confermato dal palinsesto ufficiale di Mediaset, la puntata del GF Vip 7 è stata sostituita dal film “Un’ottima annata”. Si è trattato di unaimportante e storica, arrivata direttamente dai piani altissimi dell’azienda di Cologno Monzese e in particolare daBerlusconi, l’amministratore delegato del gruppo. Leggi anche: ...

