Perché la puntata del 2 marzo del GF Vip non è online? Sparita dal sito, ecco i motivi (Di lunedì 6 marzo 2023) Che fine ha fatto la puntata del GF Vip del 2 marzo scorso? Mentre ci accingiamo ad assistere ad un nuovo appuntamento in compagnia del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'impressione è che qualcosa in Casa sia assolutamente cambiato. GF Vip, Sparita la puntata del 2 marzo: Perché? Dopo quanto accaduto nell'ultimo appuntamento con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

