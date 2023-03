Perché la Lazio gioca martedì in Conference? La decisione dell’UEFA (Di lunedì 6 marzo 2023) Perché la Lazio gioca martedì in Conference League? Il passaggio del turno di Roma e Lazio nei rispettivi playoff di Europa League e di Conference League ha posto un tema di “sovrapposizione” di incontri in vista degli ottavi di finale delle due manifestazioni, che si terranno nel mese di marzo (andata il 9 e ritorno L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023)lainLeague? Il passaggio del turno di Roma enei rispettivi playoff di Europa League e diLeague ha posto un tema di “sovrapposizione” di incontri in vista degli ottavi di finale delle due manifestazioni, che si terranno nel mese di marzo (andata il 9 e ritorno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Lazio Il 13 si insedia il nuovo Consiglio Regionale. #FdI, forte del suo 34%, vuole 6 assessori (oltre al presiden… - CalcioFinanza : Perché la Lazio gioca martedì e non giovedì contro l’AZ Alkmaar in Conference League? La decisione dell’UEFA… - Capolinea71 : @Solo_La_Lazio @OfficialSSLazio ma io dico, un attaccante a gennaio, ma quanto ci voleva per prenderlo? Sarri lo ha… - Marek80F : RT @baldanza_sergio: #Juventini che vorrebbero lo scudetto all'#inter, romanisti felici per la Vittoria della #Lazio ... Non so se vincere… - F_I_G_A_ : Perché la Lazio gioca domani? -