Perché la Cina ha aumentato la spesa militare (Di lunedì 6 marzo 2023) Pil, occupazione e budget militare: la Cina ha fissato i primi obiettivi del 2023 in occasione dell'apertura delle cosiddette due sessioni, le riunioni dei rappresentanti della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (Cpcpc) e dell'Assemblea Nazionale del Popolo (Anp), e cioè rispettivamente il principale organo consultivo e il ramo legislativo del parlamento cinese. L'asticella del InsideOver.

