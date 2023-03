Per non perdere a zero Zielinski e Lozano il Napoli dovrà decidere sul rinnovo (CorSport) (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Napoli non si è mai fatto prendere dalle scadenze per i rinnovi dei suoi calciatori, scrive il Corriere dello Sport che oggi fa il punto sui prolungamenti da firmare nel club di De Laurentiis. Lo dimostrano i casi di Mertens, Callejon e Insigne. Ma ci sono alcuni casi da valutare in fretta per capire come comportarsi. Tra questi, i casi di Zielinski e Lozano. Il polacco, nel 2024, compirà 30 anni, mentre il messicano ne avrà 29. Per non rischiare di perderli a zero, il Napoli dovrà decidere per tempo cosa fare con entrambi. Il quotidiano sportivo scrive: “Il tempo vola, quasi senza accorgersene, e il Napoli non si è mai lasciato soffocare dall’ansia per le scadenze: Mertens, Callejon e Insigne sono la rappresentazione più recente di un’epoca chiusa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilnon si è mai fatto prendere dalle scadenze per i rinnovi dei suoi calciatori, scrive il Corriere dello Sport che oggi fa il punto sui prolungamenti da firmare nel club di De Laurentiis. Lo dimostrano i casi di Mertens, Callejon e Insigne. Ma ci sono alcuni casi da valutare in fretta per capire come comportarsi. Tra questi, i casi di. Il polacco, nel 2024, compirà 30 anni, mentre il messicano ne avrà 29. Per non rischiare di perderli a, ilper tempo cosa fare con entrambi. Il quotidiano sportivo scrive: “Il tempo vola, quasi senza accorgersene, e ilnon si è mai lasciato soffocare dall’ansia per le scadenze: Mertens, Callejon e Insigne sono la rappresentazione più recente di un’epoca chiusa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La sospensione della squalifica di #Mourinho è un segnale di Diritto nella giustizia sportiva: se non c’è certezza… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - juventusfans : Indovinate chi ha tolto la squalifica a #Mourinho? Si proprio lui, #Chinè! ?? Detto questo, cambia poco e niente, ma… - marcullo02 : RT @atsinorfos: Siamo 5 a 3pt dal 2° posto con una marea di partite da giocare. Non è quello il problema. Come per me non sarebbe un proble… - Yanderhi : @romeoagresti … ma Allegri non lo multano mai per la cattiva conduzione di partita e per aver sbagliato l’ennesima formazione?!?? Bah… -