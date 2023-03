Per la Juve addio sogni di Champions. Gentile: «È una mazzata per tutto l’ambiente» (Di lunedì 6 marzo 2023) «Era già un’impresa senza la sconfitta di Roma, dopo ieri finiscono a mio avviso tutti i sogni di gareggiare nella prossima Champions. Purtroppo quella di ieri è una sconfitta che brucia, perché è stata immeritata: la Juve ha preso tre pali, ha giocato anche discretamente, la Roma non è stata così superiore da battere la Juve. Ma questo è il calcio, bisogna pensare già al futuro». Claudio Gentile, ex difensore della Juve e campione del mondo ’82, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, non ha dubbi: i bianconeri di Max Allegri non possono più aspirare ad un posto tra le prime quattro del campionato. Anche perché, con il -15 sul groppone, il momento resta complesso. «Sicuramente è un peso in più, è come se sei in mare e non sai dov’è la terra», spiega Gentile. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) «Era già un’impresa senza la sconfitta di Roma, dopo ieri finiscono a mio avviso tutti idi gareggiare nella prossima. Purtroppo quella di ieri è una sconfitta che brucia, perché è stata immeritata: laha preso tre pali, ha giocato anche discretamente, la Roma non è stata così superiore da battere la. Ma questo è il calcio, bisogna pensare già al futuro». Claudio, ex difensore dellae campione del mondo ’82, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, non ha dubbi: i bianconeri di Max Allegri non possono più aspirare ad un posto tra le prime quattro del campionato. Anche perché, con il -15 sul groppone, il momento resta complesso. «Sicuramente è un peso in più, è come se sei in mare e non sai dov’è la terra», spiega. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Rinsaldare la fiducia reciproca e rilanciare la valenza strategica del partenariato. A questo è servita la missione… - juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - Fabio_Martini_ : Le dichiarazioni dell’allenatore sullo stato psicologico dei giocatori della #juve chiarisce in maniera definitiva… - rscalt76 : RT @AndGad2010: -15 mai successo una roba del genere a Novermbre, goal con la Salernitana ma il Var dorme , Mourinho espulso squalifica rin… - lazebrafelice : @Skysurfer72 @PierluigiPugli1 @stefanomaffei63 @maio_pie @mike_fusco @juventibus Exor non fattura 233 miliardi, ma… -