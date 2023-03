«Per i tifosi del Napoli è un’ottima notizia che De Laurentiis venda il Bari e non il Napoli» (Di lunedì 6 marzo 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista. Nel corso della luna intervista viene fatta la domanda sulle due proprietà del presidente De Laurentiis: il Napoli ed il Bari. Secondo Capuano è un bene per i tifosi azzurri che l’imprenditore romano venda la società pugliese perché, secondo il giornalista, gli investimenti azzeccati sono la dimostrazione della sua ottima gestione: «Che De Laurentiis andrà a vendere il Bari è il segreto di Pulcinella, ma non è scontato che si andrà a realizzare. Vendere il Napoli in un momento del genere avrebbe fatto gola a tutti, ma per i tifosi azzurri è una buona notizia che resterà sotto la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista. Nel corso della luna intervista viene fatta la domanda sulle due proprietà del presidente De: iled il. Secondo Capuano è un bene per iazzurri che l’imprenditore romanola società pugliese perché, secondo il giornalista, gli investimenti azzeccati sono la dimostrazione della sua ottima gestione: «Che Deandrà a vendere ilè il segreto di Pulcinella, ma non è scontato che si andrà a realizzare. Vendere ilin un momento del genere avrebbe fatto gola a tutti, ma per iazzurri è una buonache resterà sotto la ...

