Pensione, cosa succede se perdi il lavoro a 60 anni (Di lunedì 6 marzo 2023) Si torna a parlare di Pensione e, soprattutto, di Pensione anticipata. Vediamo tutti gli scivoli previsti dal Governo Meloni. Ritirarsi prima dal lavoro con un buon assegno pensionistico è il sogno di molti. Vediamo insieme tutte le opzioni messe in campo dal nuovo Esecutivo di Giorgia Meloni per permettere ai contribuenti di andare prima in Pensione. Esistono deroghe per andare prima in Pensione/ IlovetradingLa riforma delle pensioni del Governo Meloni prevede che se si hanno almeno 41 anni di contributi, ci si possa ritirare dal lavoro a 62 anni anziché a 67 come prevedeva la legge Fornero. Tuttavia che fare se si perde il lavoro a 60 anni? A 60 anni, infatti, non si ha ancora l'età prevista dalla ...

