Pechino Express 2023, è scontro tra "Gli avvocati" e "Le attiviste" (Di lunedì 6 marzo 2023) "Le attiviste" contro "Gli avvocati" a Pechino Express 2023. La decima edizione dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca, insieme a Enzo Miccio, va in onda dal 9 marzo su Sky Uno (tutti i giovedì alle 21,15) e in streaming su Now. Il programma si articola in dieci puntate lungo "La via delle Indie": la partenza è nella metropoli Mumbai per andare alla scoperta dell'India, poi verso il Borneo malese e, infine, in direzione Cambogia. In gara ci sono nove coppie di vip. La coppia "Gli avvocati" composta da Alessandra Demichelis (sinistra) e Lara Picardi (Foto: Sky)Tra queste anche quella formata Alessandra Demichelis e Lara Picardi, entrambe avvocatesse di Torino. Demichelis (36 anni) è nota per creato la pagina Instagram "DC LegalShow", una sorta di "Sex and the City" ...

