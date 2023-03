Pd: Stumpo, 'con Schlein partito nuovo, mai più correnti come luoghi di potere' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "La costruzione di una coalizione che abbia il Pd come perno, il player politico che la organizza è il Dna del Pd. Centralità vuol dire essere perno della costruzione di una nuova coalizione che io chiamerei di centrosinistra, progressista". Lo ha detto Nico Stumpo a radio Immagina. "Io sono uscito perchè buttato via dal Pd. Ho delle immagini belle e dolorose. Abbiamo deciso, come Articolo 1, di portare una nuova esperienza in un nuovo Pd. Credo che la Schlein abbia raccolto nel modo migliore l'idea di un nuovo Pd -ha spiegato il deputato-. Mi trovo, doppiamente, in una situazione di ritorno e di fare qualcosa di nuovo. Da noi non esistevano le correnti, mi auguro che nel nuovo Pd le correnti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "La costruzione di una coalizione che abbia il Pdperno, il player politico che la organizza è il Dna del Pd. Centralità vuol dire essere perno della costruzione di una nuova coalizione che io chiamerei di centrosinistra, progressista". Lo ha detto Nicoa radio Immagina. "Io sono uscito perchè buttato via dal Pd. Ho delle immagini belle e dolorose. Abbiamo deciso,Articolo 1, di portare una nuova esperienza in unPd. Credo che laabbia raccolto nel modo migliore l'idea di unPd -ha spiegato il deputato-. Mi trovo, doppiamente, in una situazione di ritorno e di fare qualcosa di. Da noi non esistevano le, mi auguro che nelPd le...

