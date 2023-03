**Pd: settimana decisiva su assetti, atteso nuovo confronto Schlein-Bonaccini** (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Si apre una settimana decisiva sugli assetti del Pd a guida Elly Schlein. Entro domenica prossima, quando ci sarà l'assemblea nazionale dem, alcuni nodi dovranno essere sciolti. A partire dal nuovo presidente Pd. E si attende un nuovo momento di confronto tra la neo segretaria e Stefano Bonaccini sulla possibile gestione unitaria del Pd. Oggi Schlein è a Bologna, a quanto si apprende. Ma al momento non ci sarebbero stati altri contatti con il presidente della regione Emilia Romagna dopo il faccia a faccia di venerdì. GESTIONE UNITARIA? - A quanto si spiega all'Adnkronos, il punto principale da sciogliere sarebbe proprio sulla 'natura' della collaborazione alla quale si sta lavorando. A quanto riferiscono fonti del fronte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Si apre unasuglidel Pd a guida Elly. Entro domenica prossima, quando ci sarà l'assemblea nazionale dem, alcuni nodi dovranno essere sciolti. A partire dalpresidente Pd. E si attende unmomento ditra la neo segretaria e Stefano Bonaccini sulla possibile gestione unitaria del Pd. Oggiè a Bologna, a quanto si apprende. Ma al momento non ci sarebbero stati altri contatti con il presidente della regione Emilia Romagna dopo il faccia a faccia di venerdì. GESTIONE UNITARIA? - A quanto si spiega all'Adnkronos, il punto principale da sciogliere sarebbe proprio sulla 'natura' della collaborazione alla quale si sta lavorando. A quanto riferiscono fonti del fronte ...

