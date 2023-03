Pd: Renzi, 'Schlein sfida la leadership di Conte nella sinistra' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "La vittoria di Elly Schlein alle primarie ha cambiato i rapporti di forza in una parte della politica italiana. La Schlein ha spostato il PD su una posizione più vicina a quella del Movimento Cinque Stelle e va a sfidare la leadership di Conte nella sinistra italiana". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "È come se la Schlein cercasse di fare a Conte ciò che Conte ha fatto a Letta: ma nell'uno e nell'altro caso, questo è il fatto politico, si Contendono una parte minoritaria del Paese. La differenza con il PD a vocazione maggioritaria, che cercava di sfondare al centro, di vincere grazie al riformismo, è che quel PD aveva l'ambizione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "La vittoria di Ellyalle primarie ha cambiato i rapporti di forza in una parte della politica italiana. Laha spostato il PD su una posizione più vicina a quella del Movimento Cinque Stelle e va are ladiitaliana". Lo scrive Matteosua enews. "È come se lacercasse di fare aciò cheha fatto a Letta: ma nell'uno e nell'altro caso, questo è il fatto politico, sindono una parte minoritaria del Paese. La differenza con il PD a vocazione maggioritaria, che cercava di sfondare al centro, di vincere grazie al riformismo, è che quel PD aveva l'ambizione di ...

