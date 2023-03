Pd, primi contrasti sulle poltrone: Bonaccini punta alla presidenza, ma Schlein lo vuole vice (Di lunedì 6 marzo 2023) È una settimana decisiva quella che si accinge a vivere il Pd a guida Elly Schlein. Anzi, a dirla tutta, è il primo vero esame di maturità della neo-segretaria. In ballo ci sono le poltrone interne, che reggono equilibri spesso precari. Bisogna decidere entro sabato perché domenica ci sarà l’assemblea nazionale. La più importante è quella del nuovo presidente, poltrona strategica che fa gola allo sconfitto Stefano Bonaccini. È il prezzo che la Schlein deve pagare per arrivare a una gestione unitaria. Secondo “voci di dentro” bene informate, a Bonaccini la Schlein vorrebbe affidare il ruolo di vice-segretario. Ribaltando un po’ i ruoli pre-primarie, quando lei era la vice di lui alla guida dell’Emilia Romagna. La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) È una settimana decisiva quella che si accinge a vivere il Pd a guida Elly. Anzi, a dirla tutta, è il primo vero esame di maturità della neo-segretaria. In ballo ci sono leinterne, che reggono equilibri spesso precari. Bisogna decidere entro sabato perché domenica ci sarà l’assemblea nazionale. La più importante è quella del nuovo presidente, poltrona strategica che fa gola allo sconfitto Stefano. È il prezzo che ladeve pagare per arrivare a una gestione unitaria. Secondo “voci di dentro” bene informate, alavorrebbe affidare il ruolo di-segretario. Ribaltando un po’ i ruoli pre-primarie, quando lei era ladi luiguida dell’Emilia Romagna. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Pd, primi contrasti sulle poltrone: Bonaccini punta alla presidenza, ma Schlein lo vuole vice… - Tanzen : @poer104 contento che per te sia motivo di orgoglio, ti ho dato una gioia in un contesto in cui evidentemente ne ha… - trateeilmare_ : RT @pazzamentejuve: ennesima prestazione MAIUSCOLA di Sara Gama. Ho perso il conto di quanti anticipi e contrasti ha vinto in questi primi… - solina_paolo : RT @pazzamentejuve: ennesima prestazione MAIUSCOLA di Sara Gama. Ho perso il conto di quanti anticipi e contrasti ha vinto in questi primi… - icarvsplume : RT @pazzamentejuve: ennesima prestazione MAIUSCOLA di Sara Gama. Ho perso il conto di quanti anticipi e contrasti ha vinto in questi primi… -