Pd | Boccia | ' Schlein unirà il partito | Bonaccini sarà suo primo sostenitore'

Roma, 5 mar (Adnkronos) - "Dalle primarie è venuto fuori un risultato di straordinaria partecipazione democratica e oggi la Schlein è la segretaria che unirà il partito, Bonaccini sarà il suo primo, grande sostenitore come De Micheli e Cuperlo". Lo ha detto Francesco Boccia a 'Metropolis', il web talk del gruppo Gedi. "Schlein incarna una sinistra moderna, europea che ancora non si era vista. Dobbiamo guardarla con occhi nuovi", ha aggiunto il senatore del Pd.

