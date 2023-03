Paura a Milano: passanti accoltellati in una tentata rapina, grave un 68enne (Di lunedì 6 marzo 2023) A Milano è caccia all'uomo dopo l'aggressione avvenuta nel pomeriggio nei pressi della stazione Centrale: tre persone sono ferite, una in modo grave Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) A Milano è caccia all'uomo dopo l'aggressione avvenuta nel pomeriggio nei pressi della stazione Centrale: tre persone sono ferite, una in modo grave

Milano, terrore e follia: passanti accoltellati in zona stazione centrale Momenti di paura a Milano. Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite, nel corso di una serie di rapine messe in atto, dalle prime notizie, per strada nella zona della stazione Centrale. Milano choc, passanti accoltellati in strada per rapina: una persona in codice rosso che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire alcuni. Rapine con feriti, paura nel cuore di Milano.