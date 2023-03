Pattinaggio artistico, Mondiali 2023: i convocati dell’Italia. Guignard-Fabbri e Conti-Macii suonano la carica (Di lunedì 6 marzo 2023) Una volta archiviata la rassegna iridata Junior nel Pattinaggio artistico è tempo di pensare ai Campionati Mondiali 2023 della massima categoria, in scena a Saitama (Giappone) dal 20 al 26 marzo. Una competizione molto importante per l’Italia, la quale sarà presente in terra nipponica con sei rappresentanti, le cui convocazioni si possono desumere dall’elenco degli iscritti pubblicati sul sito ufficiale dell’ISU. In campo maschile i riflettori saranno tutti puntati sul nostro duo delle meraviglie composto da Daniel Grassl e Matteo Rizzo. Due atleti, due personalità con motivazioni diverse. Il primo infatti cercherà il riscatto dopo le prestazioni difficili dei Campionati Italiani e degli Europei, il secondo invece andrà a caccia di Continuità dopo aver conquistato il titolo Nazionale e l’argento ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Una volta archiviata la rassegna iridata Junior nelè tempo di pensare ai Campionatidella massima categoria, in scena a Saitama (Giappone) dal 20 al 26 marzo. Una competizione molto importante per l’Italia, la quale sarà presente in terra nipponica con sei rappresentanti, le cui convocazioni si possono desumere dall’elenco degli iscritti pubblicati sul sito ufficiale dell’ISU. In campo maschile i riflettori saranno tutti puntati sul nostro duo delle meraviglie composto da Daniel Grassl e Matteo Rizzo. Due atleti, due personalità con motivazioni diverse. Il primo infatti cercherà il riscatto dopo le prestazioni difficili dei Campionati Italiani e degli Europei, il secondo invece andrà a caccia dinuità dopo aver conquistato il titolo Nazionale e l’argento ...

