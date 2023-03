Patrimonio intrappolato in Cina La denuncia di Mark Mobius

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 marzo 2023) Altro che apertura. Arrivano forti denunce di rigidi controlli dei patrimoni e degli attivi in. In un’intervista a Fox Business, l’investitoreha dichiarato che gli è stato impedito spostare il suo denaro a causa di nuove misure di vigilanza da parte del governo di Xi Jinping, per cui ha avvertito gli investitori di stare “molto, molto attenti” al momento di impegnare risorse nel Paese asiatico. L’invito, ripreso da Business Insider, è stato diffuso dal social network WeChat e ha ricevuto molte interazioni durante il weekend. “Ho un conto a HSBC a Shanghai. Non posso prendere i miei soldi. Il governo sta limitando il flusso di denaro fuori dal Paese”, ha detto il fondatore diCapital Partners. “Non riesco a fare in modo che mi spieghino perché stanno facendo questo – ha aggiunto -, e mettono ...