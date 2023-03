Patatine di nota marca ritirate dal mercato, l’allarme del ministero della Salute (Di lunedì 6 marzo 2023) Problemi per il famoso pacchetto di Patatine. Il ministero della Salute ha fatto sapere che i prodotti del lotto 080587 delle Patatine fritte confezionate a marchio Amica Chips, tipo “Ortolana” devono essere riportati al punto vendita. Nelle Patatine in questione, infatti, sono stati riscontrate alte concentrazioni di una sostanza potenzialmente cancerogena. Si tratta dell’acrilammide, una sostanza chimica che si forma naturalmente quando un prodotto alimentare a base di amido viene cotto ad alte temperature. Ebbene, secondo l’Efsa, ovvero l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare questa sostanza potenzialmente aumenta il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d’età. Leggi anche: “Non mangiateli”. Due prodotti ritirati dai supermercati: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Problemi per il famoso pacchetto di. Ilha fatto sapere che i prodotti del lotto 080587 dellefritte confezionate a marchio Amica Chips, tipo “Ortolana” devono essere riportati al punto vendita. Nellein questione, infatti, sono stati riscontrate alte concentrazioni di una sostanza potenzialmente cancerogena. Si tratta dell’acrilammide, una sostanza chimica che si forma naturalmente quando un prodotto alimentare a base di amido viene cotto ad alte temperature. Ebbene, secondo l’Efsa, ovvero l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare questa sostanza potenzialmente aumenta il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d’età. Leggi anche: “Non mangiateli”. Due prodotti ritirati dai supermercati: ...

