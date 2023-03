Patatine Amica Chips, ritirato un lotto. 'Alti livelli di acrilammide, è una sostanza chimica' (Di lunedì 6 marzo 2023) Allarme per un lotto di Patatine fritte Amica Chips Ortolana: è stato infatti ritirato per Alti livelli di acrilammide . A riportare l'avviso emesso dall'azienda produttrice Yellow Chips è il ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023) Allarme per undifritteOrtolana: è stato infattiperdi. A riportare l'avviso emesso dall'azienda produttrice Yellowè il ...

