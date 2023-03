Patatine 'Amica Chips' ritirate dal mercato, l'allarme del ministero: 'Riconsegnarle al supermercato' (Di lunedì 6 marzo 2023) Il lotto 080587 di Patatine fritte confezionate, marchio Amica Chips 'Ortolana', deve essere riportato al punto vendita, perché contiene alti livelli di acrilammid. Lo fa sapere il ministero della ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023) Il lotto 080587 difritte confezionate, marchio'Ortolana', deve essere riportato al punto vendita, perché contiene alti livelli di acrilammid. Lo fa sapere ildella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : In seguito a opportuno avviso da parte del Ministero della Salute, un lotto di patatine ‘Ortolana‘ della nota marca… - GranozioRanieri : Un lotto di patatine Amica Chips è stato ritirato per troppa acrilammide - SequinoMarianna : RT @SkyTG24: Alti livelli di acrilammide, ritirato lotto di patatine Amica Chips - mummy53690440 : Le patatine ritirate dai supermercati per 'alti livelli di acrilammide' - ilSalvagenteit : Amica chips richiama un lotto di 'Ortolana': livelli elevati di acrilammide -