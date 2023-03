Passaro-Krueger stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) Francesco Passaro se la vedrà contro Mitchell Krueger nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Il perugino è la testa di serie numero dodici del tabellone cadetto. L’urna gli ha riservato il ventinovenne statunitense (n° 212 ATP), premiato dagli organizzatori con una wild card. L’azzurro, più in alto di 96 posizioni in classifica rispetto all’americano, partirà con i favori del pronostico. Passaro, infatti, già da tanti mesi sta dimostrando di poter fare bene non solo sulla terra battuta ma anche sulle superfici più veloci. In un eventuale turno decisivo nel deserto californiano se la vedrebbe contro uno tra il taiwanese Tung-Lin Wu oppure il russo Alexander ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Francescose la vedrà contro Mitchellnel primo turno delle qualificazioni deldi(cemento outdoor). Il perugino è la testa di serie numero dodici del tabellone cadetto. L’urna gli ha riservato il ventinovenne statunitense (n° 212 ATP), premiato dagli organizzatori con una wild card. L’azzurro, più in alto di 96 posizioni in classifica rispetto all’americano, partirà con i favori del pronostico., infatti, già da tanti mesi sta dimostrando di poter fare bene non solo sulla terra battuta ma anche sulle superfici più veloci. In un eventuale turno decisivo nel deserto californiano se la vedrebbe contro uno tra il taiwanese Tung-Lin Wu oppure il russo Alexander ...

