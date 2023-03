Passanti accoltellati a Milano vicino alla stazione Centrale durante una serie di rapine | 68enne è grave

(Di lunedì 6 marzo 2023) Hanno usato un taglierino per colpire alcunenel tentativo di rapinarli: almeno quattro persone sono rimaste ferite aper strada nella zona della. Uno dei feriti, un uomo di 68 anni, sarebbeed è stato portato in codice rosso all’ospedale. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dPolizia. Secondo le prime informazioni a tentare ladierano due persone. Intorno alle 17.30, in evidente stato di alterazione secondo i testimoni, si sarebbero spostati tra via Sammartini e viale Brianza, armati di un taglierino, minacciando i, rapinandone alcuni e aggredendone altri. In via Sammartini il 118 ha soccorso due donne, una colpita al volto con un pugno e l’altra con una lieve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Milano, passanti accoltellati nella zona della stazione. Diversi feriti, uno è grave - vinbattaglia : RT @Agenzia_Ansa: Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite a Milano nel corso di una serie di rapine messe in atto per strada nel… - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: 4 o 5 persone, secondo le prime informazioni, sono state ferite nel corso di una serie di rapine vicino alla stazione… - News24_it : Passanti accoltellati per rapina a Milano, alcuni feriti - FieroITALIANO1 : #Milano, #terrore e #follia: passanti #accoltellati in zona #stazionecentrale -

... intorno alle 17.30, in evidente stato di alterazione secondo i testimoni, si sarebbero spostati tra via Sammartini e viale Brianza, armati di un taglierino, minacciando i, rapinandone ...Ad accoltellare isarebbe stato un gruppo di ubriachi, o forse sbandati, e uno di loro è stato bloccato dalla polizia. Un uomo, di circa 68 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in ...... intorno alle 17.30, in evidente stato di alterazione secondo i testimoni, si sarebbero spostati tra via Sammartini e viale Brianza, armati di un taglierino, minacciando i, rapinandone ...

Milano, passanti accoltellati per rapina nella zona della stazione Centrale: alcuni feriti, uno grave La Repubblica

È di alcuni feriti, di cui uno grave, il bilancio di una serie di rapine messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale a Milano. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di almeno q ...Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite, a Milano, nel corso di una serie di rapine messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale da un paio di ubriachi o forse sbandati, che.